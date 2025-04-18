Україна

Команда Юрія Максимова на власному полі розсипалась уже в першому таймі та пропустила три м'ячі.

Минулими вихідними Олександрія не зуміла на виїзді обіграти львівський Рух (1:1), після чого посеред тижня донецький Шахтар таки дограв свій тайм проти криворізького Кривбасу (2:1), і тому відстань поміж командами Руслана Ротаня та Маріно Пушича в турнірній таблиці знову стала мінімальною. І вже на початку двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги на "поліграфів" очікував черговий непростий виїзд — у гості до полтавської Ворскли.

Команда Юрія Максимова програла три попередні матчі, тож у підсумку її становище в турнірній таблиці вже межує з критичним, оскільки від зони прямого вильоту "зелено-білих" відділяли всього три залікові бали. А може й менше, бо ніхто не знає, як Інгулець завершить свій перенесений матч. Тому першочерговим завданням для полтавців у звітному протистоянні було припинення цієї невдалої серії, бо календар наприкінці сезону для них легшим точно не ставатиме.

У Полтаві цього дня була казкова весняна погода, тож іди й грай собі в футбол досхочу. Але ж ні — країна-терорист і досі існує, тому після серії повітряних тривог початок цього матчу запізнився на понад годину, а коли команди вийшли на поле, то не встигла Ворскла й пари доволі цікавих моментів біля чужих воріт створити, як знову довелось ховатись в укриття. І дарма тоді Кане і особливо Павлюк не скористались власними нагодами.

Бо гру поновлював кутовий із правого флангу від Олександрії на сьомій хвилині, розіграш якого завершився передачею Кравченка в зону перед штрафним під потужний дальній удар Мишньова, який парирував Ісенко, проте просто на ногу Ковальцю перед порожніми воротами. Таким чином "поліграфи" знову, виходить що, забили із стандарту в цьому сезоні.

Після цього прикрого для Ворскли епізоду її гра в атаці розвалилась. Максимов реагував на це одразу — Островського зняли з гри, Ієде випустили замість нього, але покращення не настало. Навпаки — ситуація перетворилась на катастрофічну для полтавців. Бо суперники ще двічі відзначились до перерви, коли Козак та Шепелєв двічі знаходили передачами з правого флангу штрафного Цару на дальньому боці поля.

Із 0:3 йти на перерву — таке собі задоволення, але на більше господарі на той момент точно не награли. У другому таймі Олександрія грала суто за рахунком і взагалі нікуди не поспішала. Ворскла при цьому намагалась щось продемонструвати в атаці, але вистачило цих потуг лише на м’яч престижу посеред другої половини гри, коли на 74 хвилині Пердута продовжив передачу Мякушка з лівого флангу на далі на Ндукве, а той поклав симпатичний гол у лівий верхній кут. Однак не більше того — сонце в Полтаві цього разу посміхалось знову не домашній команді.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме рівненський Верес, тоді як Олександрія проведе гостьове дербі проти петровського Інгульця.Ворскла —1:3Ндукве, 74 — Ковалець, 7, Цара, 35, 45+1Ісенко — Крупський, Хрипчук, Фернан (Бацула, 46), Пердута — Скляр, Павлюк, Малиш (Ндукве, 46) — Кане (Мякушко, 69), Островський (Ієде, 30), Авдилі (Челядін, 69).Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Бєляєв, 62), Калюжний, Шепелєв (Смирний, 62) — Козак (Джевані, 61), Ковалець (Кулаков, 76), Цара (Шостак, 81).Попередження: Челядін, Бацула — Кравченко