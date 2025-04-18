Україна
18 квітня 2025, 19:57
Динамо Київ обіграло Оболонь у столичному дербі
Команда Сергія Шищенка непогано продемонструвала себе в атаці, але її реалізація залишає бажати кращого — чого не скажеш про суперників.
Динамо Київ — Оболонь, фото УПЛ
18 квітня 2025, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Оболонь 3:0
Голи: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пен.), Буяльський, 67
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 71) — Ярмоленко (Герреро, 64), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв (Волошин, 64) — Ванат (Лучкевич, 81).
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Курко (Слободян, 63), Вітенчук (Мороз, 63) — Устименко, Бичек (Блізніченко, 64).
Попередження: Дубінчак, Ванат, Рубчинський — Ільїн