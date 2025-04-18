Україна

Динамо Київ обіграло Оболонь у столичному дербі

Команда Сергія Шищенка непогано продемонструвала себе в атаці, але її реалізація залишає бажати кращого — чого не скажеш про суперників.

Динамо Київ — Оболонь, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Оболонь 3:0

Голи: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пен.), Буяльський, 67



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 71) — Ярмоленко (Герреро, 64), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв (Волошин, 64) — Ванат (Лучкевич, 81).



Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Курко (Слободян, 63), Вітенчук (Мороз, 63) — Устименко, Бичек (Блізніченко, 64).



Попередження: Дубінчак, Ванат, Рубчинський — Ільїн