Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та Рух.

Львівські Карпати та Рух зіграють у дербі в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над петровським Інгульцем (2:1), використав із перших хвилин Мірошніченка на лівому фланзі оборони, тоді як Очеретько, Ігор та Шах утворять нову ланку атаки.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконаців.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Шах.

Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Підлепенець, Фабі, Квасниця, Федор, Клименко, Танда, Краснопір.



Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Едсон, Слюсар — Карабін, Климчук, Алмазбеков.