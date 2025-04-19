Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та Рух.
Денис Мірошніченко, фото ФК Карпати Львів
19 квітня 2025, 12:08
Львівські Карпати та Рух зіграють у дербі в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.
Владислав Лупашко, після перемоги над петровським Інгульцем (2:1), використав із перших хвилин Мірошніченка на лівому фланзі оборони, тоді як Очеретько, Ігор та Шах утворять нову ланку атаки.
Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконаців.
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Шах.
Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Підлепенець, Фабі, Квасниця, Федор, Клименко, Танда, Краснопір.
Запасні: Герета, Холод, Горін, Кітела, Підгурський, Тлумак, Рябов, Притула, Руніч, Фаал, Погорілий, Ременяк.
Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Едсон, Слюсар — Карабін, Климчук, Алмазбеков.
Гра Карпати — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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