Україна

Форвард Бешикташа прокоментував свої виступи в Туреччині.

Італійський нападник Чіро Іммобіле влітку минулого року пов’язав свою кар’єру з виступами за турецький Бешикташ, перейшовши з римського Лаціо за 2 млн євро.

У своєму останньому інтерв’ю 35-річний виконавець поділився враженнями від виступів у Туреччині.

"Футболка Бешикташа має для мене дуже глибоке значення. У липні минулого року я приїхав до Стамбулу з великим ентузіазмом і радістю.

Я мотивований на залишок сезону і ще більше мотивований на наступний рік. Бути частиною такого історичного та престижного клубу дає мені більше мотивації з кожним днем.

Моє єдине бажання зараз — боротись за Бешикташ і захищати кольори цього клубу", — заявив італійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Іммобіле 15 голів та три гольові передачі в 36 матчах.