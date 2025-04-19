Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та ковалівський Колос.

Донецький Шахтар та ковалівський Колос зіграють у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після перемоги над криворізьким Кривбасом (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Костишин, на тлі перемоги над київським Лівим Берегом (2:0), використав Сухаря на правому фланзі оборони.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Запасні: Твардовський, Траоре, Криськів, Швед, Азарові, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Фарина.



Колос: Пахолюк — Сухар, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай — Третьяков, Сидоров, Велетень.