Україна
19 квітня 2025, 19:13
Лівий Берег удруге в сезоні відібрав очки в Полісся
Команди затримались із фінальним свистком на півтори години через тривоги, але в підсумку гості втратили надзвичайно важливі залікові бали.
Лівий Берег — Полісся, фото ФК Полісся
19 квітня 2025, 19:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Полісся 1:1
Голи: Семенов, 22 — Крушинський, 59
Лівий Берег: Механів — Астахов, Банада, Семенов, Шаповал — Приходько, Косовський, Синиця (Галас, 75) — Шастал (Войцеховський, 75), Сухоручко, М. Когут (І. Когут, 75).
Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Віале, Чоботенко, Михайліченко — Таллес, Йосефі (Назаренко, 46), Бабенко — Лєднєв (Гуцуляк, 46), Батіста, Крушинський (Сарапій, 78).