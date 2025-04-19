Україна

Лівий Берег удруге в сезоні відібрав очки в Полісся

Команди затримались із фінальним свистком на півтори години через тривоги, але в підсумку гості втратили надзвичайно важливі залікові бали.

Лівий Берег — Полісся, фото ФК Полісся

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лівий Берег — Полісся 1:1

Голи: Семенов, 22 — Крушинський, 59



Лівий Берег: Механів — Астахов, Банада, Семенов, Шаповал — Приходько, Косовський, Синиця (Галас, 75) — Шастал (Войцеховський, 75), Сухоручко, М. Когут (І. Когут, 75).



Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Віале, Чоботенко, Михайліченко — Таллес, Йосефі (Назаренко, 46), Бабенко — Лєднєв (Гуцуляк, 46), Батіста, Крушинський (Сарапій, 78).