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Лівий Берег — Полісся 1:1
Голи: Семенов, 22 — Крушинський, 59

Лівий Берег: Механів — Астахов, Банада, Семенов, Шаповал — Приходько, Косовський, Синиця (Галас, 75) — Шастал (Войцеховський, 75), Сухоручко, М. Когут (І. Когут, 75).

Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Віале, Чоботенко, Михайліченко — Таллес, Йосефі (Назаренко, 46), Бабенко — Лєднєв (Гуцуляк, 46), Батіста, Крушинський (Сарапій, 78).