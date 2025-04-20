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Гравець Колоса дав свій коментар після звитяги над Шахтарем в УПЛ.

Вінгер Колоса Владислав Велетень висловився щодо перемоги ковалівців у виїзному поєдинку 25-го туру УПЛ-2024/25.

Шахтар — Колос 2:4 Відео голів та огляд матчу 19.04.2025

Гол і три асисти 22-річного українця допомогли колективу Руслана Костишина вперше в історії чемпіонату України впоратися з донецьким Шахтарем.

"Звичайно, приємно перемагати з таким рахунком таку команду. Наразі вони чинні чемпіони України, тому дуже приємно. Сухар мене з Кевіном переплутав, почав на розминці зі мною грати жорстко. Але це жарт, і таке потрібно, я його розумію — він захисник, це його робота. Нічого страшного.

Футболку після забитого м'яча я напевно даремно зняв, це емоції. Це непотрібні жовті картки. А щодо святкування — їхній правий захисник ходив усю гру і нам щось казав. Чіпав мене, бив по ногах. Я не знаю що він від мене хотів. А коли я забив — я йому підморгнув. А у нього щось пішло не так.

Ми дуже багато працювали останнім часом. З трьох крайніх ігор ми виграли дві. З Рухом я вважаю теж була непрограшна гра. Але вона показала, що не можна вимикатись навіть на десять хвилин. І сьогодні ми дев'яносто і навіть більше хвилин були зібрані й продемонстрували найкращий футбол", — цитує Велетня офіційний сайт Колоса.

На рахунку вихованця Динамо Київ два гола й п'ять асистів у 22-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.