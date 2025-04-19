Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 квітня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги несподівано поступився Колосу (2:4).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Ррапая, після чого Цуріков подвоїв перевагу команди з Ковалівки. Незважаючи на це, до кінця першого тайму "гірники" змогли відіграти один м'яч завдяки голу Марлона.

Потім на 84 хвилині Велетень знову збільшив перевагу Колоса.

У компенсований час команди обмінялися голами. Спершу на 95 хвилині результативним ударом відзначився Кевін, який реалізував пенальті, а за дві хвилини остаточну крапку в матчі поставив Болівар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Колос у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Колос 2:4

Голи: Марлон, 44, Кевін, 90+5 (пен.) — Ррапай, 26, Цуріков, 38, Велетень, 84, Болівар, 90+7.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус (Аліссон, 86), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Судаков (Криськів, 86) — Педріньйо да Сілва (Еліас, 86), Егіналду (Траоре, 86), Кевін.

Колос: Пахолюк — Сухар, Бурда, В. Бондаренко (Теллес, 46), Цуріков — Гагнідзе (Демченко, 89), Краснічі, Ррапай (Оріховський, 89) — Третьяков (Алефіренко, 72), Сидоров (Болівар, 71), Велетень.

Попередження: Вінісіус — Велетень, Болівар, Пахолюк.