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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та черкаський ЛНЗ.

Петровський Інгулець та черкаський ЛНЗ зіграють у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги на КСК Ніка в Олександрії.

Василь Кобін, після поразки від львівських Карпат (1:2), використав із перших хвилин Свистуна та Жовтенка в обороні, тоді як Могильний гратиме ліворуч в атаці.

Роман Григорчук, на тлі поразки від донецького Шахтаря (1:4), залучив до стартового складу Саліху та Каплієнка в обороні, тоді як Тілль, Макуана та Ейнел гратимуть у півзахисті.

Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — П’ятов, Лосенко, Волохатий — Фарасєєнко, Сад, Могильний.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Н. Попов, Кисленко, Дубілей, Лісняк, Бенедюк, Малиш, Дзень.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко — Танковський — Макуана, Яшарі, Тілль, Ейнел — Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Муравський, Г. Пасіч, Кушніренко, Нонікашвілі, Авагімян, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Драмбаєв.



Гра Інгулець — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.