Україна

Колектив Младена Бартуловича мав проблеми й до вилучення наприкінці першого тайму, а після — його добили суперники.

Великодня частина протистоянь двадцять п’ятого туру, незважаючи на святковий день, усе одно залишалась доволі насиченою, і в останню чергу футболісти в цей день мали думати про застільний настрій. Бо наразі в нашій національній першості немає команд, які б могли ствердно заявити, що вони гарантували собі якусь конкретну позицію в турнірній таблиці.

Неоднозначною ситуація залишається й у зоні боротьби за єврокубки, де криворізький Кривбас за рахунок матчів у запасі не давав спокою своїм конкурентам невизначеністю щодо кількості залікових балів на його рахунку, проте після поразки від донецького Шахтаря посеред тижня цих можливих заповітних балів у команди Юрія Вернидуба вже стало трохи менше. І цього разу колективу господарів вже протистояв один із безпосередніх переслідувачів у турнірній таблиці в особі луганської Зорі.

За ходом першого тайму якось само по собі склалось враження, що Кривбас продовжує за динамікою той самий другий тайм проти Шахтаря. А команда Младена Бартуловича до цього виявилась просто не готовою. Тому й така разюча перевага одного колективу над іншим у плані атаки сформувалась уже до перерви. І, на жаль для Зорі, результативна на користь її суперників.

Передачі з флангів від "червоно-білих" зрештою мусили призвести до того, що хтось таки зможе поставити крапку влучним ударом. На 33 хвилині це зробив Романчук із подачі штрафного з правого флангу від Ілича. А там і Кузик міг подвоювати перевагу, бо, здається, на його долю припала чи не половина від усіх пострілів команди за цей перший тайм.

І все ще гірше стало для Зорі, коли на 39 хвилині попередження для Башича за фол на правому фланзі оборони проти Соси обернулось на пряму червону картку після перегляду VAR, бо захисник луганців на той момент був останнім перед воротарем, хто міг зупинити суперника. А отже "мужики" знову мусили грати в меншості, і Бартулович, судячи з виразу обличчя, розумів, до чого це може призвести.

І таки був правий. Зоря отримала свій подвійний супермомент одразу після відновлення гри, але Горбач у штрафному не переграв Кліщука, після чого Антюх біля лівої стійки з відскоку поцілив повз порожні ворота. А далі з часом Кривбас просто методично добивав суперників, які цією своєю нагодою не змогли скористатись.

При чому цікавою була саме кількість голів, яку змогла забити команда Вернидуба, бо чи не до останнього транслятори переконували нас, що гол Ндомбазі під час стінки з Кузиком на лівому фланзі штрафного зарахували, але лише в компенсований час виявилось, що там десь був офсайд. Тому результативні постріли Микитишина з подачі Вакулка на 66 хвилині та черговий гол Твердохліба з подачі Задераки за 20 хвилин потому з обох боків поля виявились другим і третім голом відповідно з боку господарів цього матчу. Але за відчуттям могло б бути й більше.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в черкаського ЛНЗ, тоді як луганська Зоря прийматиме київський Лівий Берег.— Зоря 3:0Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохліб, 86Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго (Задерака, 77) — Ілич (Луньов, 75), Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Каменський, 87), Микитишин (Ндомбазі, 75) — Соса (Мулик, 87).Сапутін — Тронтель (Кирюханцев, 65), Джордан, Башич, Жуніньйо (Слесар, 65) — Мічин (Антюх, 46), Попара, Дришлюк — Яцик, Горбач (Маткевич, 80), Вантух.Попередження: Дібанго, Вакулко, Мулик — Мічин, Тронтель, Дришлюк, Джордан