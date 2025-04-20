Україна

Команди на Ніці продемонстрували скупий на гольові моменти футбол.

Команди в зоні претендентів на виліт української Прем’єр-ліги наприкінці поточного сезону живуть своїм окремим життям, і все йде до того, що боротьба за виживання ризикує стати в нашому чемпіонаті навіть більш жвавою, аніж чемпіонські перегони. У петровського Інгульця в цьому контексті умови склались найгірші серед інших, бо команда Василя Кобіна все ніяк не добереться до рідного стадіону, і надалі продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці.

Десь у тому напрямку свій рух розпочав також і черкаський ЛНЗ в другій частині сезону, бо прихід Романа Григорчука на посаду головного тренера команди мало що змінив у плані здобуття результатів, і в підсумку до двадцять п’ятого туру національної першості "бузкові" підходили з трьома поразками поспіль та всього двома очками переваги над найвищою командою в зоні перехідних матчів, київським Лівим Берегом.

Дуже обережний перший тайм презентували нам команди, хоча погода в Олександрії була по-справжньому святково-весняною. Але вага результату для обох сторін усе ж таки мала першочергове значення. Для Інгульця — особливо, бо на останньому місці кожен заліковий бал відчувається інакше. Саме тому, можливо, команда Кобіна й виявилась більш гострою в атаці до перерви, хоча свої гольові моменти використовувати особливо не квапилась.

Ми охоче пригадуємо удари Сада з центру штрафного над воротами ще на початку гри та постріл Фарасєєнка з лівого флангу чужих володінь наприкінці тайму, коли Кучеренко витягнув м’яч із ближнього кута власних воріт. Сказати при цьому, що ЛНЗ мав щось схоже в своєму активі, було б занадто необачно. Лише контрвипад від Макуана та Яшарі був схожий на небезпечний, тоді як решту часу команда Григорчука знову грала в прісний футбол.

У другому таймі нічого не змінилось у плані концепції, а сторони просто обмінялись ролями. Тепер уже гості були на три кроки ближчими до того, аби відкрити рахунок, проте зробити це так і не змогли. На заваді удару Путрі з правого флангу штрафного під поперечину став Паламарчук на 58 хвилині, а трохи пізніше Тілль пробив із стандарту перед чужими володіннями в правий кут, проте голкіпер "козаків" потягнув м’яч у стійку. І все — на тому гру можна було б одразу й завершувати. Не вистачило бажання йти за перемогою жодній із команд.

У наступному турі петровський Інгулець проведе домашнє дербі проти Олександрії, тоді як черкаський ЛНЗ прийматиме криворізький Кривбас.Інгулець — ЛНЗ 0:0Паламарчук — Свистун (Дубілей, 84), Дихтярук, Жовтенко (Малиш, 74), Катрич — П’ятов (Гаджук, 67), Лосенко, Волохатий — Фарасєєнко (Бенедюк, 84), Сад (Попов, 67), Могильний.Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко (Пасіч, 68) — Танковський — Макуана (Молло, 46), Яшарі, Тілль, Ейнел (Наумець, 76) — Момо.Попередження: Свистун, Фарасєєнко — Момо, Саліху