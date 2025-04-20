Україна

Дев'ять матчів поспіль триває серія команди Олега Шандрука без поразок на власному полі.

Рівненський Верес наприкінці поточного сезону обрав дуже обережну позицію й лише крадькома підбирається до зони єврокубків у турнірній таблиці, періодично здобуваючи дійсно яскраві перемоги, або хоча б демонструючи гру високого рівня в матчах проти дійсно потужних суперників. Але без протистоянь проти прямих конкурентів на цьому шляху не обійтись, тож після вдалої гри проти луганської Зорі минулими вихідними (2:1) "червоно-чорні" отримали можливість знову поповнити свій баланс.

У гості до команди Олега Шандрука завітав одеський Чорноморець, який наприкінці сезону пішов на ризикований крок із зміною головного тренера, і тепер Олександр Кучер намагається надолужити все те, що "моряки" встигли втратити за каденції Олександра Бабича. Виходить зі змінним успіхом, і найважливіші виклики одесити наразі стабільно програють. А от коли йдеться про протистояння проти команд із більш високими амбіціями, то Чорноморець охоче дає бій своїм суперникам.

Рівненці в першому таймі цього матчу знову продемонстрували непоганий потенціал в атаці, проте ввімкнулись із певним запізненням, чим скористався їхній опонент. Чорноморець почав вантажити м’яч до чужого штрафного з будь-яких позицій, і в підсумку на восьмій хвилині спрацювало банальне вибивання м’яча від Лацабідзе на лівий фланг чужих володінь у сподіванні, що Янаков зачепиться. Той так і зробив, а потім поклав обвідний удар під дальню стійку.

Після непоганого початку, "моряки" відійшли на захист власних воріт та ще тривалий час успішно стримували спроби суперників відповідати. Однак повністю нівелювати активність Вереса все одно не вийшло, тому свої моменти команда Олега Шандрука таки знайшла. Інша справа, що вона знову їх не надто квапилась реалізовувати, тож небезпека від Дахновського, Степанюка та Гайдучика в чужому штрафному так і не знайшла відгуку на табло.

Але другий тайм для Чорноморця розпочався з дуже поганих новин. Ярослав Ракіцький отримав пошкодження м’язів ще на початку гри, але якось відбігав першу половину, де йому ногу ще й додатково розпоров Луан, однак продовжувати далі захисник уже не зміг. І як тільки досвідченого гравця оборони замінили, одесити одразу ж і пропустили після стандарту на правому фланзі, який Кльоц подав на дальню, Харатін залишив під ще одну подачу Вовченку, який знайшов на дальній стійці Гончаренка, а той головою пробив так, щоб Степанюк ще й міг підправити м’яч у сітку.

І оскільки Верес і без того володів ініціативою в атаці, то й другий гол не змусив на себе довго чекати. Уже на 61 хвилині Аніагбосо пропустив черговий прикрий м’яч, бо його примудрився з лівого флангу штрафного дотепно перекинути Дахновський, а голкіпер так і завмер на місці, коли м’яч залітав йому за комірець. Оскільки ми говоримо про одного з претендентів на виліт, то такі удари за ходом гри нерідко стають фатальними.

Цього разу саме так і було — Чорноморець наче й намагався тиснути в другій половині заключного тайму цього матчу, але нічого команді Кучера попереду не вдалось зробити, окрім пари моментів спірної боротьби, де рефері вирішили не реагувати на контакти в штрафному, без особливих апеляцій із боку гостей. Зрештою, Верес у контратаках міг доводити рахунок і до більш комфортного, але Шарай у своїх моментах відмовився влучати в площину.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в полтавської Ворскли, тоді як одеський Чорноморець прийматиме львівський Рух.— Чорноморець 2:1Степанюк, 51, Дахновський, 61 — Янаков, 8Кожухар — Протасевич (Балаба, 87), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц (Кучеров, 76), Харатін — Луан (Шарай, 76), Дахновський — Степанюк (Годя, 90+4), Гайдучик (Венделл, 87).Аніагбосо — Бутко, Скиба, Ракіцький (Жаржу, 50), Раян — Лацабідзе — К. Попов (Тоіров, 68), Білошевський, Габелок, Янаков (Мустафаєв, 69) — Хобленко.Попередження: Дахновський — К. Попов, Габелок