Україна

Гравець Буковини висловився напередодні півфіналу Кубка України.

У рамках півфіналу Кубка України-2024/25 київське Динамо зустрінеться з Буковиною у Львові на стадіоні "Україна".

Нападник чернівецького клубу Олег Кожушко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "біло-синіми" за право вийти до вирішального раунду турніру.

"Грати з командами такого рівня як Динамо — завжди приємно. Київський клуб – це гранд українського футболу. Завжди цікаво перевірити свій рівень на тлі такого потужного суперника. Ми повинні діяти на полі злагоджено і сконцентровано від першої і до останньої хвилини матчу. За рахунок чіткої командної взаємодії та самовідданості кожного гравця ми зможемо зробити результат.

Ніякого хвилювання напередодні матчу немає. Буковина вже переписала історію, тому потрібно виходити на поле і грати для себе, для вболівальників. Ми віримо у власні сили. У плані зіграності наша команда додає з кожним матчем. Будемо робити все для того, щоб досягти позитивного результату. Знаю, що до Львова приїде чимала кількість вболівальників Буковини, тому намагатимемося потішити їх своєю грою. Сподіваюся, що і результатом теж. Що я очікую від матчу з Динамо? Перемогу", — цитує слова Кожушка офіційний сайт Буковини.

Нагадаємо, матч Буковина — Динамо Київ відбудеться у середу, 23 квітня, о 16:00.