Україна

Sold Out!

У рамках півфіналу Кубка України-2024/25 київське Динамо зустрінеться з Буковиною у Львові на стадіоні "Україна".

Чернівецький клуб офіційно оголосив про те, що усі квитки на майбутню півфінальну гру з "біло-синіми" вдалося успішно реалізувати.

"Повідомляємо, що реалізацію квитків на кубковий поєдинок завершено! Оскільки всі перепустки на матч продано (загальна квота – 3200 квитків), каси на території стадіону Буковина не працюватимуть.

Але вже завтра на стадіоні "Україна", починаючи з 11:00, ви матимете змогу придбати різноманітну атрибутику, одяг і сувеніри із символікою Буковини, щоб підтримати рідну команду стильно та з гордістю в історичному для "жовто-чорних" матчі!

Чекаємо на вашу палку підтримку у Львові! Вперед, Буковино!" — сказано в офіційній заяві чернівецького клубу.

Нагадаємо, матч Буковина — Динамо Київ відбудеться у середу, 23 квітня, о 16:00.