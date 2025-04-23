Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 23 квітня, розпочавшись о 16:00.

У рамках півфіналу Кубка України-2024/25 чернівецька Буковина на стадіоні Україна зустрінеться з київським Динамо.

БУКОВИНА — ДИНАМО КИЇВ

СЕРЕДА, 23 КВІТНЯ, 16:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE

Цей матч увійде до історії чернівецького футболу за будь-яких обставин. Більшості вболівальників при цьому б хотілося б, щоб і рідне для Буковини місто наживо відчуло атмосферу кубкового півфіналу, але це вже було б відвертим зазіханням на обов’язкове дотримання регламенту змагань для всіх учасників. Під чвертьфінал місцеву арену "причесали" до більш-менш схвального стану, а той факт, що на матчі обійшлось без використання VAR, хоча норми говорять про необхідність останнього на тому етапі, усі просто заплющили очі — це й була частина подарунку для чернівецької публіки від організаторів змагань.

А решту зробила сама команда Григорія Чурілова, коли здолала сумську Вікторію (2:1) й наблизилась до просто нечуваного досягнення в своїй історії — можливому виходу до фіналу Кубка України. Але жеребкування півфіналу для представника Першої ліги просто не могло б бути таким, результат якого б його влаштував. Бо серед житомирського Полісся, донецького Шахтаря та зрештою київського Динамо, на яке доля й указала "жовто-чорним", просто немає "більш комфортного" варіанту.

Бо зараз турнір увійшов уже до такої стадії, коли неможливо сказати, що хтось "не хоче" перемогти в ньому. Тим паче, Динамо, яке до третьої зірки на емблемі спокійно може додати ще й золотий дубль у поточній кампанії. І для цього Олександру Шовковському навіть не доведеться муштрувати основний склад власної команди, бо й так званий резерв дістався цього етапу в Кубку, а оскільки із жеребкуванням усе ж таки "біло-синім" відверто пощастило, то й на останній для них крок до фіналу ми очікуємо на такий самий експериментальний склад, як було проти Ворскли та Руху до цього.

У Буковини ж просто немає поняття двох складів через об’єктивні причини участі в Першій лізі. І нехай "жовто-чорні" й перебувають у першій вісімці, яка має боротись за місце в "елітному" дивізіоні на наступний рік, але вже всім зрозуміло, що це не пріоритет для команди Чурілова в поточній кампанії. Наступного року вона точно ще повернеться до цього питання, але не зараз — занадто слабке підґрунтя для ривку з останньої сходинки цієї вісімки.

Хоча склад у Буковини вийшов цікавим через залучення виконавців, яких ми ще нещодавно бачили в УПЛ. Олександр Васильєв та Богдан Бойчук із Чорноморця, Родіон Плакса з Олександрії, Олег Кожушко з Кривбасу, Іван Тищенко з ЛНЗ, Микита Безуглий із Металіста 1925 — погодьтесь, це не чужі імена для вболівальника українського футболу з хоч-якимось стажем. "Резервістів" Динамо на чолі з Володимиром Бражком, вочевидь, нікому зайвий раз представляти не треба — там скоріше можна казати "друга основа". Однак, нейтральне поле, усього один матч, Класичне вихідними для "біло-синіх", до якого б стану його не довів Шахтар своїми фіаско, — буде цікаво.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ у основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.34, тоді як потенційний успіх Буковини оцінюється показником 9.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.30.

Прохід "біло-синіх" до наступної стадії оцінюється в 1.14, а "жовто-чорних" — у 5.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буковина: Канєвцев — Солдат, Бусько, Прокопчук, Морговський — Глущук, Кольцов, Тищенко — Кожушко, Бойчук, Гончарук.

Динамо Київ: Моргун — Лучкевич, Дячук, Біловар, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Волошин, Піхальонок, Брагару — Герреро.

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