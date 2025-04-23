Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 23 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках півфіналу Кубка України-2024/25 житомирська Полісся на домашньому стадіоні Центральний зустрінеться з донецьким Шахтарем.

ПОЛІССЯ — ШАХТАР

СЕРЕДА, 23 КВІТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE

Фінал поточного розіграшу Кубка України відбуватиметься на тому ж таки житомирському Центральному стадіоні. Це, власне, вбивчий аргумент до того, що прийдешня гра стане для команди Імада Ашура принциповою не просто через те, що навпроти буде досі чинний чемпіон України. А ще у Полісся за плечима є серія, якої немає в жодної іншої команди нашої країни — тричі поспіль "вовки" обіграли Шахтар у їхній короткий чотирьохматчевій історії взаємин, і жодного разу при цьому не пропустили у власні ворота. Так, таке теж трапляється.

Але цього разу "гірники" будуть дуже злими. Як мінімум, такої реакції хотілося б побачити від команди, яка кілька днів тому програла чемпіонські перегони ще за тиждень до матчу проти прямого конкурента, про який говорили ще з минулої осені. Шахтар поступився ковалівському Колосу (2:4), і якщо до цього говорили про холодний душ для команди Маріно Пушича, то матч на Арені Львів можна було вважати кріокамерою. Але без бажання самих донеччан законсервувати цей свій уразливий стан на наступний сезон.

Проте й Полісся "готувалось" до цього півфіналу — так просто для команди Ашура краще звучить, аніж фраза "зіграли внічию на полі Лівого Берега (1:1), приберегли лідерів-збірників, але втратили важливі очки та підпустили конкурентів, чим зробили й без того важкий період наприкінці сезону ще більш складним. Але всьому є своя ціна, і якщо Полісся готове вкладати великі кошти в свій проєкт, той у спортивній площині цим пожертвам знайшлось місце. Фінальний приз може бути дійсно визначальним у історії цього клубу.

Однак є й амбіції Шахтаря навпроти, і що буває, якщо по ним боляче вдарити, уже знає Олександрія, яку "гірники" спочатку розбили в чемпіонаті в другому колі (3:0), а потім і в задушливому стилі вибили з Кубка (1:0). Але в УПЛ так і не наздогнали, що теж не варто забувати. Тож "вовком" у прийдешній грі може виявитись саме чемпіон, якого загнали в кут, а позаду — перспектива найгіршого фінішу сезону за останні 30 років. І доля Маріно Пушича на тренерському містку теж десь там поруч перебуває, бо двома перемогами на цьому тижні поганий сезон точно не компенсуєш, але показати горизонт — це ще "гірникам" під силу. Рух до півфіналів не доїхав, але буде бій.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря у основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 5.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Прохід "гірників" до наступної стадії оцінюється в 1.33, а "вовків" — у 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Таллес, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Батіста, Назаренко.

Шахтар: Різник — Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон — Педріньо, Бондаренко, Судаков, Кевін — Егіналду.

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