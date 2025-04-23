Україна

Відбулося засідання Учасників УПЛ стосовно плану-календаря змагань Української Прем’єр-Ліги сезону-2025/26.

Учасники відеоконференції погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України та визначити 2 серпня базовою датою 1-го туру сезону-2025/26.

Остаточно його буде затверджено на засіданні Виконкому УАФ.

В сезоні-2025/26 Україну в єврокубках представлять 4 клуби:

Ліга Чемпіонів: чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня).

Ліга Європи: володар Кубка України або друга команда УПЛ стартує в першому кваліфікаційному раунді (10-го та 17 липня).

Ліга Конференцій: друга та третя (або третя та четверта) команди УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (24-го та 31 липня).