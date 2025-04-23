Україна

Шахтар вирвав путівку до фіналу Кубка України в напруженому овертаймі проти Полісся

Перший гол "гірників" у ворота "вовків" у ворота суперників, він же — приніс першу перемогу та шанс покращити фініш сезону.

, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Шахтар 0:1

Гол: Аліссон, 114



Полісся: Кудрик — Тейлор (Віале, 98), Чоботенко, Матич (Таллес, 77), Михайліченко — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Андрієвський, 68), Крушинський, Назаренко — Батіста (Брістрич, 115).



Шахтар: Різник — Грам, Бондар, Матвієнко (Матвієнко, 100) — Вінісіус, А. Бондаренко (Судаков, 82), Марлон (Криськів, 100), Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 91), Егіналду (Траоре, 82), Кевін.



Попередження: Гуцуляк, Сарапій, Бабенко, Михайліченко, Таллес — Вінісіус