Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 25 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 26 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря у домашньому матчі зіграє проти Лівого Берега.

ЗОРЯ — ЛІВИЙ БЕРЕГ

П'ятниця, 25 квітня, 18:00. Динамо імені В. Лобановського, Київ. Головний арбітр — Олександр Омельченко. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Нинішнього сезону луганська Зоря була дуже нестабільною, тому наприкінці сезону їй практично нічого не потрібно з турнірної точки зору. Команда йде на восьмому місці в УПЛ та може комфортно награвати зв'язки у команді під наступну кампанію.

Наразі видно, що колектив Младена Бартуловича тільки будується і це показують нестабільні результати, особливо в останніх матчах – три поразки у чотирьох зустрічах – від Колоса, Вереса та Кривбасу. Єдиний успіх проти Ворскли, яка і сама дуже проблемна та борется за виживання.

При цьому варто відзначити, що в трьох матчах з поразками було три вилучення, тож Бартуловичу дуже необхідно поговорити зі своїми гравцями з приводу дисципліни на ігровому полі, інакше результати точно не прийдуть.

Зоря, як і раніше, знаходиться в пошуку актуальних зв'язків в організації своїх атак, як втім і оборона, яка дуже часто збоїть, що призводить до пропущених м'ячів. Як ми вже сказали, турнірне становище не тисне, тому команді просто потрібно зосередитися виключно на своїх діях, щоб довести, що вона має потенціал для зростання.

У Лівого Берега ситуація складніша, оскільки команда перебуває в зоні перехідних матчів на 13 місці, але до рятівного 12 місця (Оболонь) лише один бал. Календар у киян непростий, адже є такі горішки як Карпати, Кривбас та Рух, але водночас є та ж проблемна Зоря, Інгулець і Оболонь. Як бачимо, сумувати не варто, тим більше в дебютному сезоні в УПЛ.

Минулого туру команда Віталія Первака відібрала очки у Полісся (1:1), що стало справжнім полегшенням після трьох поразок поспіль — від Колоса, Динамо та Олександрії.

У команди непогана оборона, але попереду є явні проблеми, особливо з реалізацією моментів, яких буває не так багато. Матч проти Зорі може принести ще один позитивний результат з огляду на форму луганчан, але чи готові гравці Лівого Берега нав'язати свою гру – велике питання.

Київській команді є що втрачати, тому і про свої ворота не варто забувати — потрібно виходити на поле зарядженими та боротися за кожен м'яч, що підопічні Первака робити вміють і якщо з настроєм та мотивацією все буде на висоті — "лебедям" під силу зберегти прописку в УПЛ без перехідних матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Тронтель, Джордан, Кирюханцев — Яцик, Попара — Вантух, Мічин, Яцик — Будківський.

Лівий Берег: Механів — Шаповал, Семенов, Банада, Астахов — Когут, Синиця, Косовський, Приходько, Шастал — Сухоручко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Зоря може на своєму полі 80 раз зіграти внічию в чемпіонаті;

- безнічийна клубна рекордна домашня серія Зорі триває 13 ігор: шість перемог та сім поразок;

- пропускний серіал Зорі продовжується в УПЛ шість ігор — 12 голів;

- безнічийна гостьова серія Лівого Берега триває шість ігор: дві перемоги та чотири поразки;

- 50 гол в УПЛ може забити Павло Будківський (Зоря);

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Шастал (Лівий Берег);

- воротар Максим Механів (Лівий Берег) з початку чемпіонату виступає без замін.

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