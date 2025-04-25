Україна

Команда Руслана Ротаня в номінально гостьовому матчі на Ніці переграла принципового регіонального суперника.

Фінішна пряма тривалістю в п’ять турів української Прем’єр-ліги зразка поточного сезону офіційно стартувала. Ще й з якого принципового протистояння! Посеред дня в п’ятницю дві команди з Кропивниччини, петровський Інгулець та Олександрія, знову, як і в першому колі, зустрічались на полі стадіону Ніка. Проте цього разу вже "козаки" були номінальними господарями гри.

І при цьому колективи Василя Кобіна та Руслана Ротаня вирішували нехай і протилежні за сутністю, але все одно дуже важливі для себе завдання. Програвати або навіть утрачати залікові бали не мав права ніхто — бо цим одразу можуть скористатись конкуренти на вершині, як у випадку з "поліграфами", та в підвалинах турнірної таблиці, що стосувалось безпосередньо Інгульця.

Вочевидь, номінальним господарям кортіло якомога швидше забити першими в цій зустрічі, щоб потім уже задавати темп ходу розвитку подальший подій. Але з голом у команди Кобіна так і не склалось, а найбільш небезпечні її стандарти — аути від Романа Волохатого — не працювали в загалі. Олександрія ж навіть залишила за собою перший гольовий момент у цій грі, коли Козак на правому фланзі штрафного не пробив у ближній Паламарчука, але загалом грала в дуже обережний футбол.

Аж допоки на 27 хвилині Цара в центрі штрафного не зорієнтувався на відскоку від спроби Шепелєва на ближній завершити простріл від Скорка з правого флангу від лицьової. Після того, як гості вийшли вперед, вони могли ще кілька разів збільшувати власну перевагу, але Ковалець на межі від рекордного показника результативності в рамках "поліграфів" в УПЛ влучав у поперечину, або взагалі з кількох метрів хибив над воротами.

У другому таймі ми можемо констатувати, що жодним чином ситуацію на власну користь Інгулець виправити так і не зумів. Для цього команда Кобіна банально не створила собі жодних передумов. Атакували виключно суперники натомість — але й вони робили це неохоче. Кілька перспективних моментів змарнували гравці Олександрії біля лівого кута чужого воротарського зусиллями Смирного та Цари, і на цьому це дербі себе вичерпало. "Поліграфам" більшого й не треба було.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме київське Динамо, тоді як посеред тижня планує дограти тайм проти луганської Зорі, а Олександрія гостюватиме у житомирського Полісся.Інгулець —0:1Цара, 27Паламарчук — Свистун (Бенедюк, 60), Дихтярук, Жовтенко, Катрич (Чабан, 69) — Волохатий, Лосенко, П’ятов (Гаджук, 68) — Фарасєєнко (Кисленко, 81), Пушкарьов, Могильний (Сад, 60).Єрмаков — Скорко (Кравченко, 75), Кампуш, Шабанов, Ндіка (Мартинюк, 46) — Шепелєв, Калюжний, Смирний (Мишньов, 60) — Козак, Ковалець (Кулаков, 82), Цара (Бєляєв, 75).Попередження: Фарасєєнко, Катрич, Дихтярук — Кампуш, Козак