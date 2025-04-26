Україна

Український клуб за кілька кроків від сезону без поразок у чемпіонаті.

Напередодні французький Парі-Сен Жермен у домашньому матчі 31 туру Ліги 1 зазнав поразки від Ніцци (1:3).

ПСЖ — Ніцца 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Ця невдача стала для команди Луїса Енріке першою в поточній кампанії національної першості.

До цього ПСЖ перемагав у 24 матчах, а ще шість ігор за його участі завершились унічию.

Таким чином дострокові чемпіони Франції вибули з перегонів за звання команди, яка цього сезону у європейському футболі пройде крізь розіграш чемпіонату без поразок.

Власне, лише один клуб тепер претендує на цей почесний статус — київське Динамо.

До завершення сезону "біло-сині" проведуть матчі проти донецького Шахтаря, петровського Інгульця, житомирського Полісся, одеського Чорноморця та ковалівського Колоса.