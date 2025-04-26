Український клуб за кілька кроків від сезону без поразок у чемпіонаті.
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26 квітня 2025, 08:20
Напередодні французький Парі-Сен Жермен у домашньому матчі 31 туру Ліги 1 зазнав поразки від Ніцци (1:3).
ПСЖ — Ніцца 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги 1
Ця невдача стала для команди Луїса Енріке першою в поточній кампанії національної першості.
До цього ПСЖ перемагав у 24 матчах, а ще шість ігор за його участі завершились унічию.
Таким чином дострокові чемпіони Франції вибули з перегонів за звання команди, яка цього сезону у європейському футболі пройде крізь розіграш чемпіонату без поразок.
Власне, лише один клуб тепер претендує на цей почесний статус — київське Динамо.
До завершення сезону "біло-сині" проведуть матчі проти донецького Шахтаря, петровського Інгульця, житомирського Полісся, одеського Чорноморця та ковалівського Колоса.