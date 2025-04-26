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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та львівський Рух.

Одеський Чорноморець та львівський Рух зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець.

Олександр Кучер, після поразки від рівненського Вереса (1:2), залучив до стартового складу Рудька в рамці воріт, тоді як Кисіль гратиме праворуч в обороні, а Сігеєв розташується в центрі поля. Мустафаєв долучиться до пари нападників.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки в дербі від Карпат (1:3), використав із перших хвилин Герету у воротах, тоді як Кітела, Горін та Холод зіграють у захисті, Підгурський та Рябов розташуються в центральному трикутнику, а Руніч зіграє ліворуч в атаці.

Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Ракіцький, Бутко — К. Попов, Сігеєв, Габелок, Янаков — Хобленко, Мустафаєв.

Запасні: Вічний, Аніагбосо, Жаржу, Арсіч, Лацабідзе, Єрмаков, Раян, Білошевський, Панчишин, Робакідзе, Тоіров.



Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Роман — Пастух, Підгурський, Рябов — Карабін, Климчук, Руніч.

Запасні: Ледвій, Товарницький, Залипка, Тлумак, Джурабаєв, Алмазбеков, Фаал, Ременяк, Погорілий.



Гра Чорноморець — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.