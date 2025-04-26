Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та криворізький Кривбас.

Черкаський ЛНЗ та криворізький Кривбас зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.

Роман Григорчук, після нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), залучив до стартового складу Муравського до центру оборони, тоді як Пасіч гратиме праворуч у півзахисті.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над луганською Зорею (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський, Каплієнко — Танковський — Г. Пасіч, Яшарі, Тілль, Ейнел — Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Саліху, Кушніренко, Нонікашвілі, Бойко, Авагімян, Топалов, Молло, Беннетт, Макуана, Драмбаєв.



Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Конате, Задерака, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.



Гра ЛНЗ — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.