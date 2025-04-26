Україна

Далі на команду Олександра Кучера очікують матчі проти трійки лідерів та прямого конкурента.

Наприкінці сезону української Прем’єр-ліги чи не сильніше за конкуренцію на вершині турнірної таблиці відчувається боротьба команд у зоні аутсайдерів. Дехто з них, як, наприклад, одеський Чорноморець, перебуває безпосередньо в епіцентрі подій, а декого, як, наприклад, львівський Рух, туди ще цілком може затягти з плином часу найближчі кілька тижнів. Підставою для цього може раптово стати, наприклад, поразка в очній зустрічі.

Саме тому, коли команда Віталія Пономарьова завітала до Одеси в рамках двадцять шостого туру національної першості, ми говорили не лише про господарів стадіону Чорноморець у контексті боротьби за виживання. "Жовто-чорні" з їхніми невтішними серіями результатів у другій частині сезону також не мали підстав вважати, що дистанція в сім очок від зони перехідних матчів для них є цілком безпечною.

Олександр Кучер у цій грі вирішив спробувати щось новеньке, і тому відмовився від уже звичної схеми з трьома центральними захисниками. Але вже доволі швидко стало зрозуміло, що цей варіант у "моряків" не працює взагалі, бо гравці, конкретно — Ракіцький та Скиба, ніби не відчували того, що поруч із ними немає "зайвого" партнера, який у разі чого може підстрахувати. Звідси й походили ті провали, які ми бачили у виконанні господарів.

Один тільки Климчук мав три реальні гольові нагоди для того, щоб усі питання зняти остаточно в цій грі, проте використав лише одну — на 20 хвилині Холод запустив із власної половини закидання на лівий фланг штрафного, де партнер спокійно пробив у ближній кут за спиною в того-таки Скиби. А от коли треба було перегравати Рудька до цього в більш статичному положенні приблизно в тій самій зоні, то Климчук поступився воротарю в дуелі, а під завісу тайму та й поготів змарнував чистий футбольний буліт від самого центрального кола.

На другий тайм Ракіцького ми вже не побачили, бо з попередженням та загалом заведеним настроєм його б подальша участь у матчі могла б виявитись діжкою з порохом для команди. Кучер вирішив не ризикувати, і десь, можливо, був правий, але все ж таки це рішення також мало свої наслідки в подальшому. Але спочатку Чорноморець цілком непогано почав діяти в атаці й навіть забив у відповідь. На 62 хвилині Попов головою на ближній продовжив на Хобленка подачу з правого флангу від Бутка, а партнер не розгубився перед порожніми воротами.

І вже тоді, коли треба було йти далі ризикувати та виривати перемогу, "моряків" і почали ловити суперники на контратаках. Гол постійно був десь поруч, і саме півзахиснику Рябову він мав би в підсумку належати, бо з такою кількістю приєднань до атаки з глибини інакше й бути не могло. На 76 хвилині зрештою гравець Руху скористався передачею з правого флангу від Фаала в центрі чужого штрафного, і пробив у дальній кут. Фатальний для одеситів удар, як виявилось. Можливо, і останній значущий у цьому сезоні.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме донецький Шахтар, тоді як львівський Рух удома гратиме проти криворізького Кривбасу.Чорноморець —1:2Хобленко, 62 — Климчук, 20, Рябов, 76Рудько — Кисіль (Раян, 61), Скиба, Ракіцький (Єрмаков, 46), Бутко — К. Попов (Шевцов, 69), Сігеєв (Лацабідзе, 61), Габелок (Тоіров, 69), Янаков — Хобленко, Мустафаєв.Герета — Кітела, Горін, Холод, Роман — Пастух, Підгурський, Рябов (Джурабаєв, 90+2) — Карабін (Ременяк, 64), Климчук, Руніч (Алмазбеков, 64).Попередження: К. Попов, Ракіцький, Габелок, Мустафаєв, Пастух — Карабін