Команда Сергія Шищенка ледь не створила сенсацію, але трохи недотерпіла в домашній грі.
Оболонь — Карпати, фото ФК Карпати
26 квітня 2025, 20:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Карпати 2:2
Голи: Стасюк, 20, Тарануха, 81 — Приймак, 28 (авт.), Ігор, 90
На 25-й хвилині Павло Полегенько (Карпати) не забив пенальті (схибив).
Оболонь:
Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша (Слободян, 70), Курко (Черненко, 70), Вітенчук (Мороз, 90+4) — Устименко (Тарануха, 76), Бичек (Блізніченко, 76).
Карпати:
Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 74), Альварес, Бруніньйо — Очеретько (Квасниця, 86), Краснопір (Ігор, 68), Костенко (Підлепенець, 74).
Попередження: Курко, Карась, Вітенчук — Чачуа