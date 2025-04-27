Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та рівненський Верес.
Гіоргі Куція, фото НК Верес Рівне
27 квітня 2025, 12:18
Полтавська Ворскла та рівненський Верес зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.
Юрій Максимов, після поразки від Олександрії (1:3), залучив до стартового складу Павлюка та Бацулу в обороні, тоді як Мякушко зіграє ліворуч у півзахисті, а Ієде та Ндукве розташуються в атаці.
Олег Шандрук, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Куцію на правому фланзі оборони.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Бацула — Кане, Пердута, Скляр, Мякушко — Ієде, Ндукве.
Запасні: Ющишин, Островський, Нестеренко, Є. Пасіч, Челядін, Авдилі, Малиш.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Баран, Кучеров, Шарай, Лепський, Годя, Венделл.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Гра Ворскла — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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