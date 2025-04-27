Полтавська Ворскла та рівненський Верес зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Юрій Максимов, після поразки від Олександрії (1:3), залучив до стартового складу Павлюка та Бацулу в обороні, тоді як Мякушко зіграє ліворуч у півзахисті, а Ієде та Ндукве розташуються в атаці.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Куцію на правому фланзі оборони.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Бацула — Кане, Пердута, Скляр, Мякушко — Ієде, Ндукве.

Запасні: Ющишин, Островський, Нестеренко, Є. Пасіч, Челядін, Авдилі, Малиш.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Баран, Кучеров, Шарай, Лепський, Годя, Венделл.

Гра Ворскла — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.