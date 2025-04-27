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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та житомирське Полісся.

Ковалівський Колос та житомирське Полісся зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Руслан Костишин, на тлі перемоги над донецьким Шахтарем (4:2), використав із перших хвилин Козіка в центрі оборони.

Імад Ашур, після кубкової поразки від того-таки Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Майсурадзе ліворуч у захисті.

Колос: Пахолюк — Сухар, Бурда, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай — Третьяков, Сидоров, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Владою, Ковталюк, Оріховський, Демченко, Теллес, Поправка, Алефіренко, Гусол, Денисенко, Шершень.



Полісся: Волинець — Тейлор, Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк, Крушинський, Назаренко — Батіста.

Запасні: Кудрик, Корнійчук, Хадрой, Віале, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Караман, Гонсалвеш, Брістрич.



Гра Колос — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.