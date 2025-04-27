Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Колос — Полісся 1:1
Голи: Велетень, 56 — Сарапій, 46

Колос: Пахолюк — Сухар (Демченко, 23), Бурда, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай (Оріховський, 63) — Третьяков (Алефіренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63), Велетень.

Полісся: Волинець — Тейлор (Віале, 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Брістрич, 81), Крушинський (Андрієвський, 74), Назаренко — Батіста (Бітон, 81).

Попередження: Бурда — Гуцуляк, Крушинський