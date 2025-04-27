Україна
27 квітня 2025, 17:27
Колос ледь не влаштував вольовий камбек проти Полісся
Усі головні претенденти на четверте місце в єврокубках зіграли внічию в 26 турі УПЛ — феноменальне марнотратсво.
Колос — Полісся, фото УПЛ
27 квітня 2025, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Полісся 1:1
Голи: Велетень, 56 — Сарапій, 46
Колос: Пахолюк — Сухар (Демченко, 23), Бурда, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай (Оріховський, 63) — Третьяков (Алефіренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63), Велетень.
Полісся: Волинець — Тейлор (Віале, 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Брістрич, 81), Крушинський (Андрієвський, 74), Назаренко — Батіста (Бітон, 81).
Попередження: Бурда — Гуцуляк, Крушинський