Україна
27 квітня 2025, 20:02
Динамо Київ вирвало нічию проти Шахтаря в розжареному Класичному
Принципові суперники провели дзеркальні тайми.
Шахтар — Динамо Київ, фото ФК Шахтар Донецьк
27 квітня 2025, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Динамо Київ 2:2
Голи: Кевін, 6 (пен.), Егіналду, 20 — Ванат, 56, Кабаєв, 90+3
Шахтар: Різник — Вінісіус (Криськів, 61), Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Матвієнко — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62), А. Бондаренко, Марлон (Назарина, 62), Кевін — Егіналду (Траоре, 62).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 90+6) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 85) — Ярмоленко, Буяльський (Піхальонок, 85), Кабаєв (Біловар, 90+6) — Ванат.
Попередження: Аліссон — Дубінчак, Нещерет