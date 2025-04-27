Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2025 року.
Шахтар - Динамо, фото: УПЛ
27 квітня 2025, 21:33
Динамо Київ вирвало нічию проти Шахтаря в розжареному Класичному. Принципові суперники провели дзеркальні тайми.
У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в одеського Чорноморця, тоді як київське Динамо поїде в гості до петровського Інгульця.
Огляд матчу:
Шахтар — Динамо Київ 2:2
Голи: Кевін, 6 (пен.), Егіналду, 20 — Ванат, 56, Кабаєв, 90+3
Шахтар: Різник — Вінісіус (Криськів, 61), Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Матвієнко — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62), А. Бондаренко, Марлон (Назарина, 62), Кевін — Егіналду (Траоре, 62).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 90+6) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 85) — Ярмоленко, Буяльський (Піхальонок, 85), Кабаєв (Біловар, 90+6) — Ванат.
Попередження: Аліссон — Дубінчак, Нещерет.