Україна

Півзахисник Кривбасу отримав серйозне ушкодження зв'язок коліна.

Венесуельський легіонер Кривбасу Глейкер Мендоза офіційно вибув до кінця поточного сезону через травму. Про це повідомляє пресслужба "червоно-білих".

23-річний півзахисник зазнав ушкодження на тренуванні після матчу проти Зорі. Футболіст достроково завершив заняття й залишив поле за допомогою партнерів.

Обстеження, проведене у Києві, виявило надрив бічної зв’язки коліна. Термін відновлення складе приблизно 5–6 тижнів.

У поточному сезоні Глейкер Мендоза 152 хвилини у чотирьох матчах чемпіонату України.