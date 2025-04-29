Півзахисник Кривбасу отримав серйозне ушкодження зв'язок коліна.
фото ФК Кривбас
29 квітня 2025, 22:22
Венесуельський легіонер Кривбасу Глейкер Мендоза офіційно вибув до кінця поточного сезону через травму. Про це повідомляє пресслужба "червоно-білих".
23-річний півзахисник зазнав ушкодження на тренуванні після матчу проти Зорі. Футболіст достроково завершив заняття й залишив поле за допомогою партнерів.
Обстеження, проведене у Києві, виявило надрив бічної зв’язки коліна. Термін відновлення складе приблизно 5–6 тижнів.
У поточному сезоні Глейкер Мендоза 152 хвилини у чотирьох матчах чемпіонату України.