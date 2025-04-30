Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та луганська Зоря.

Петровський Інгулець та луганська Зоря дограють тайм у рамках перенесеного матчу 16 туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ніка в Олександрії.

Василь Кобін, після поразки від Олександрії в дербі (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над київським Лівим Берегом (2:1), залучив до стартового складу Башича в центрі оборони.

Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний — Пушкарьов.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Дзень, Меленчук, Попов, Кисленко, Гаджук, Бенедюк, Сад, Лісняк.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Дришлюк — Антюх, Будківський, Яцик.