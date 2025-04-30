Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та луганська Зоря.
Яков Башич, фото ФК Зоря Луганськ
30 квітня 2025, 12:06
Петровський Інгулець та луганська Зоря дограють тайм у рамках перенесеного матчу 16 туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ніка в Олександрії.
Василь Кобін, після поразки від Олександрії в дербі (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Младен Бартулович, на тлі перемоги над київським Лівим Берегом (2:1), залучив до стартового складу Башича в центрі оборони.
Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний — Пушкарьов.
Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Дзень, Меленчук, Попов, Кисленко, Гаджук, Бенедюк, Сад, Лісняк.
Запасні: Мацапура, Слесар, Вантух, Кораблін.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Дришлюк — Антюх, Будківський, Яцик.
Гра Інгулець — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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