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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та львівські Карпати.

Київський Лівий Берег та львівські Карпати розпочнуть двадцять сьомий тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Соколова, Самара та Сідннея в обороні, тоді як Дієго зіграє в центрі поля, а Іван Когут розташується ліворуч в атаці.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (2:2), використав із перших хвилин Танду на лівому фланзі оборони, тоді як Підлепенець та Ігор долучаться до атаки.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Синиця, Дієго, Банада — Шастал, Сухоручко, І. Когут.

Запасні: Караващенко, Астахов, Семенов, Шаповал, Косовський, Приходько, А. Різник, Войцеховський, Галас, Кобзар.



Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Танда — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Ігор, Костенко.

Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Адамюк, Квасниця, Федор, Клименко, Очеретько, Полегенько, Шах, Краснопір.



Гра Лівий Берег — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.