Україна

Головний тренер Чорноморця відповів на запитання Football.ua перед заключними матчами в УПЛ

Одеський Чорноморець за чотири тури до кінця поточного чемпіонату України посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Календар команди залишає бажати кращого: в чотирьох матчах одеситам потрібно зіграти проти всіх клубів з трійки лідерів та полтавської Ворскли, яка відчайдушно б’ється за збереження місця в УПЛ.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua головний тренер одеської команди Олександр Кучер розповів про настрій та кадрову ситуацію команди, важливу роль Ярослава Ракицького, власні відчуття перед матчем із не чужим для себе донецьким Шахтарем та вболівальників на трибунах стадіону Чорноморець.

"Зробимо усе можливе, аби залишити Чорноморець в УПЛ"

— Календар Чорноморця на фініші чемпіонату виглядає жорстко: Шахтар, Ворскла, Динамо, Олександрія. Як ви оцінюєте шанси вашої команди на порятунок місця в УПЛ?

— Звичайно, ми адекватно все оцінюємо. Ситуація для нас досить непроста. Але зробимо усе можливе, аби залишити команду в Прем’єр-лізі.

— Ситуацію ускладнює ще й перемога Інгульця над Зорею у перенесеному дограванні матчу. Чи стало це для вас сюрпризом?

— Все-таки там вже був результат 1:0 на користь Інгульця. Вони догравали один тайм і звісно, впродовж такого періоду часу простіше десь закритися, десь відбитися і вибігти у контратаку. За таких обставин утримати результат набагато легше, аніж виходити на матч при рахунку 0:0.

— У прийдешній грі із Шахтарем на кого ви не розраховуєте зі своїх підопічних? Хто залишається поза грою?

— Скоріше за все, нам не допоможе Когут. Також Кратов та Удод працюють за індивідуальною програмою. Чекаємо на їхнє скоріше одужання.

"Ракіцький тримає дисципліну у команді"

— В очах вболівальників Шахтаря ви – легенда клубу. Як-ніяк, а 11 років відіграли за цю команду. Що ви відчуваєте, коли протистоїте Шахтарю як головний тренер?

— Зараз я працюю у Чорноморці і всі мої думки пов’язані із цією командою.

— Тобто, ностальгічних ноток всередині зараз немає?

— Ні, це була моя футбольна історія як гравця. Зараз же я вже головний тренер Чорноморця і всі мої думки зараз пов’язані із збереженням прописки у Прем’єр-Лізі.

— Ярослав Ракіцький – унікальний футболіст для вашої команди. Коли він на полі, відчувається впевненість всіх гравців у власних силах і спокій при роботі в захисті. Коли його немає — змінюється і настрій всієї команди. Чи можна його вважати представником тренерського штабу на полі?

— Не скажу, що представник тренерського штабу. Все ж таки, він футболіст з великим досвідом, багато де пограв, багато чого вміє. Є великий багаж за спиною. Як в роздягальні, так і на поле він дуже допомагає команді. Ярослав тримає дисципліну в колективі, десь може підказати, десь дати прочухана. Він дуже допомагає у розвитку нашої команди.

— Але при цьому, Ярославу часто дістається від суперників. У матчі з Вересом йому щонайменше двічі прилетіло в першому таймі. Чому так?

— Це такі неприємні моменти… Дуже не подобається, що вони залишаються поза увагою суддів. Це дуже грубі епізоди. На жаль, арбітр на це не відреагував.

— У матчі з Рухом Ярослав отримав ушкодження в одному з епізодів – в обличчя дісталося ліктем. Як його самопочуття зараз?

— Він тренується у загальній групі. Ясна річ, синець є, але слава Богу, обійшлося без серйозної травми.

"Чорноморцю бракує холоднокровності в захисті"

— Матчі з Вересом та Рухом наштовхують на думку, що Чорноморець цілком міг не програти у цих зустрічах. Чого не вистачає команді у таких протистояннях?

— Напевно, холоднокровності біля своїх воріт. Не здійснювати простих помилок, не дарувати м’яч супернику поблизу штрафного майданчику або в його межах. І не забивати собі голи. Якщо буде надійність позаду, тоді й попереду підуть голи. Коли в обороні гравці часто помиляються, то впевненість зникає у всієї команди. І тоді вже є боязнь грати вперед. Все накладається. Тому в першу чергу, потрібно гарантувати надійність позаду, а тоді й в атаці все складеться добре.

— Ви очолили Чорноморець по ходу весняної частини. Чи були думки підсилитися ще парою досвідчених вільних агентів?

— Думки були, звичайно. Але ж треба, щоб ці футболісти підійшли команді. Так, ми взяли Ракицького і звичайно, якби ще пару таких людей підписати, нам було б набагато легше.

— В середині квітня Чорноморець звертався до Одеської ОВА із проханням переглянути рішення щодо присутності вболівальників на трибунах. Чи відомо вам щось про реакцію чиновників на цей запит?

— Точно сказати не можу. Я сам просив підняти це питання. Зараз керівники клубу обговорюють це питання із адміністрацією. Вболівальники нам дуже потрібні, хотілося б побачити їх на трибунах. Бо ми бачимо, що всюди вболівальників достатньо. На жаль, ми єдині, хто грає домашні матчі за порожніх трибун.

— Якщо так станеться, що Чорноморець залишить Прем’єр-Лігу, чи продовжите ви роботу з командою?

— У мене чинний контракт із Чорноморцем. Будемо сідати та розмовляти з керівництвом, але я маю контракт і планую працювати.