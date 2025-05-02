Рух — Кривбас, УПЛ
02 травня 2025, 20:51
У 27-му турі чемпіонату України «Рух» та «Кривбас» не змогли визначити переможця — матч у Львові завершився з рахунком 0:0.
Обидві команди мали моменти, однак до забитих м’ячів справа так і не дійшла. Для підопічних Юрія Вернидуба ця нічия стала кроком назад у боротьбі за місце в єврокубках.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Кривбас у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Рух — Кривбас 0:0
Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський (Залипка, 84), Рябов (Тлумак, 61) — Руніч (Джурабаєв, 61), Фаал (Кирикович, 72), Карабін (Дідик, 84).
Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік (Конате, 46), Романчук, Дібанго (Задерака ,46) — Ілич, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Луньов, 67), Микитишин (Ндомбазі, 46) — Соса (Мулик, 89).
Попередження: Кітела, Рябов — Романчук