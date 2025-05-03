Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 27-го туру чемпіонату України, який відбудеться 3 травня та розпочнеться о 15:30.

Петровський Інгулець та київське Динамо продовжуватимуть програму двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

ІНГУЛЕЦЬ — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 3 ТРАВНЯ, 15:30. НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ)

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Ще одне протистояння в цими вихідними, яке відбуватиметься у форматі "аутсайдер – фаворит". І так само кожна із сторін вирішуватиме власні, непов’язані одне з одним завдання. Команда Василя Кобіна бореться за виживання в підвалинах турнірної таблиці, колектив Олександра Шовковського впевнено крокує до чемпіонського титулу — із спільного в них лише сильне бажання здобути три залікові бали.

Інгулець має перевагу над одеським Чорноморцем не тільки за заліковими балами, а ще й за складністю календаря в останніх турах. Так, "козаки" сьогодні гратимуть проти Динамо, а через тиждень — проти Шахтаря, проте в них також буде гра проти Лівого Берега й та сама Ворскла, що й у "моряків", тож на одну опцію здобути важливі очки в колективу Кобіна буде все ж таки більше. І зважаючи на те, який активний рух у зоні вильоту, це може стати вирішальним моментом у перегонах за тими-таки "лелеками", до яких ще треба надолужити три залікові бали.

Саме тому важливою була втримана Інгульцем перемога над луганською Зорею посеред тижня в перенесеному матчі (1:0). Саме вона дозволила команді Кобіна обійти Чорноморець та знову вирватись з останньої сходинки, реалізувавши один із небагатьох козирів, які ще залишаються в "козаків". Але найцікавіше для них, вочевидь, тільки попереду.

Динамо тим часом минулими вихідними в Класичному могло поставити хрест на шансах Шахтаря хоча б помріяти про повернення на першу сходинку в цьому сезоні, проте зіграло внічию (2:2). Але ніхто, окрім власне Інгульця, не заважає команді Олександра Шовковського надолужити цей момент уже за підсумками поточного туру. Достатньо буде лише обіграти "козаків", що позбавить "гірників" математичних шансів на успіх.

А як не вдасться з якихось причин "біло-синім" це зробити, то там уже буде цікаво. Бо Олександрія цими вихідними гратиме проти житомирського Полісся, яке бореться за єврокубки, тож дистанція в чотири залікові бали до киян і без того має непогано підживлювати азарт команди Руслана Ротаня. Проте, вочевидь, настрою втрачати очки в розташуванні Динамо немає взагалі, а отже під час чергового візиту на Ніку в цьому сезоні команда Шовковського буде заряджена на максимальний результат. Раніше для протистояння проти аутсайдерів цього вистачало з надлишком.

Орієнтовні склади команд

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — Білоцерковець, П’ятов, Лосенко, Могильний — Резепов.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Форма команд

Особисті зустрічі