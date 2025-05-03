Україна
03 травня 2025, 14:59
Шахтар із дублем Невертона впевнено здолав Чорноморець
Команда Олександра Кучера протрималась трохи більше тайму без пропущених м'ячів.
Чорноморець — Шахтар, фото ФК Шахтар
03 травня 2025, 14:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Шахтар 0:3
Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
Чорноморець: Рудько — Кисіль (Раян, 77), Жаржу, Єрмаков, Ракіцький (Безбородько, 69), Бутко — Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський, Сігеєв (Габелок, 69) — Хобленко, Мустафаєв (Янаков, 77).
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові (Педріньйо Азеведо, 70) — А. Бондаренко, Криськів, Марлон (Назарина, 76) — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 76), Еліас (Егіналду, 70), Невертон (Швед, 78).
Попередження: Білошевський — Азарові