Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та київська Оболонь.
Владислав Шарай, фото НК Верес
03 травня 2025, 17:14
Рівненський Верес та київська Оболонь зіграють у двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.
Олег Шандрук, після розгроми від полтавської Ворскли (0:3), залучив до стартового складу Сміяна на лівому фланзі оборони, тоді як Шарай та Годя зіграють в атаці.
Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (2:2), використав із перших хвилин Черненка в центрі поля, тоді як Тарануха повернувся до атаки.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Харатін — Шарай, Дахновський — Годя, Степанюк.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Даніков, Чечер, Шевченко, Кучеров, Баран, Лепський, Луан, Гайдучик, Венделл.
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко, Черненко — Устименко, Тарануха.
Запасні: Федорівський, Осман, Грисьо, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Груша, Суханов, Бичек, Теслюк.
Гра Верес — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.