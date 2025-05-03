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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та київська Оболонь.

Рівненський Верес та київська Оболонь зіграють у двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після розгроми від полтавської Ворскли (0:3), залучив до стартового складу Сміяна на лівому фланзі оборони, тоді як Шарай та Годя зіграють в атаці.

Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (2:2), використав із перших хвилин Черненка в центрі поля, тоді як Тарануха повернувся до атаки.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Харатін — Шарай, Дахновський — Годя, Степанюк.

Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Даніков, Чечер, Шевченко, Кучеров, Баран, Лепський, Луан, Гайдучик, Венделл.



Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко, Черненко — Устименко, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Осман, Грисьо, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Груша, Суханов, Бичек, Теслюк.



Гра Верес — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.