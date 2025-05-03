Команда Сергія Шищенка ще донедавна вважалась аутсайдером, а нині — майже міцний середняк турнірної таблиці.
Верес — Оболонь, фото ФК Оболонь
03 травня 2025, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 37-й хвилині був вилучений Богдан Когут (Верес) (неспортивна поведінка / не на полі).
Верес — Оболонь 0:2
Голи: Тарануха, 27, Ільїн, 42
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Сміян (Шевченко, 80) — Кльоц, Харатін — Шарай (Луан, 62), Дахновський — Годя (Протасевич, 46), Степанюк (Гайдучик, 62).
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук (Слободян, 80), Курко (Мороз, 73), Черненко (Груша, 57) — Устименко (Блізніченко, 57), Тарануха (Бичек, 57).
Попередження: Куція, Годя, Шарай, Кожухар, Харатін — Приймак, Устименко, Тарануха, Груша
На 34-й хвилині був вилучений Гіоргі Куція (Верес) (друге попередження).