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Керманич Вереса прокоментував поразку від Оболоні.

Рівненський Верес напередодні поступився київській Оболоні в домашньому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Оболонь 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Щодо арбітражу — я не буду це коментувати, поки особисто не перегляну усі моменти. По грі — ми непогано виглядали до першого пропущеного голу. Створювали нагоди і контролювали гру.

Потім був пропущений м’яч. Я говорив на старті сезону й пізніше повторював це — у нас є проблеми в обороні. Ми — команда, яка багато пропускає. І нам потрібно це покращувати: і у селекції, і в роботі на тренуваннях.

Бо команда, яка хоче стабілізувати свої результати, вона повинна вміти грати "на нуль". Ми ж непогано граємо попереду і забиваємо, але також багато пропускаємо у власні ворота. Оцей перший гол Оболоні — він був забитий дуже просто.

Далі сталось вилучення і нам стало важче. Якби не пропустили вдруге, то могли б знайти свій шанс, моменти були. Але 0:2 — це вже серйозний гандикап. До того ж, у матчі із суперником, якому очки були життєво важливі.

Чому Микола Гайдучик і Євгеній Шевченко почали гру на лаві запасних? Є гравці, які впродовж сезону мали менше ігрового часу. Нам потрібна інформація про них із прицілом на наступний сезон. Даємо їм можливість проявити себе.

Максим Сміян мав мало ігрового часу в попередніх матчах. Дмитро Годя — талановитий хлопець, але нам треба розуміти, чи готовий він важко працювати над собою і прогресувати.

Щодо гравців, які зараз травмовані — у нас є домовленість з Василем Гакманом. Зараз він на контракті і проходить реабілітацію після важкої травми. Але влітку ми збираємось його відпустити. Щойно він завершить відновлення і клуб виконає перед ним усі свої зобов’язання. Уже говорили з Василем із цього приводу.

Щодо Самуеля Нонго — у нього була більш складна операція. Він зараз проходить реабілітацію вдома з реабілітологом і під контролем нашого лікаря", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме у львівського Руху.