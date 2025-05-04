Україна
04 травня 2025, 16:04
Помилка воротаря ЛНЗ урятувала Зорю від поразки в Черкасах
Команди провели надзвичайно важкий для перегляду поєдинок, за підсумком якого ніхто не залишився задоволеним.
ЛНЗ — Зоря, фото УПЛ
04 травня 2025, 16:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Зоря 1:1
Голи: Вантух, 47 (авт.) — Будківський, 61
ЛНЗ: Кучеренко — Муравський, Саліху (Каплієнко, 46), Дайко, Драмбаєв — Танковський (Кушніренко, 86) — Топалов (Наумець, 60), Яшарі (Макуана, 65), Тілль, Г. Пасіч — Момо (Авагімян, 46).
Зоря: Сапутін — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Мічин (Маткевич, 88), Попара, Кораблін (Антюх, 60) — Слесар (Білоцерковець, 69), Будківський, Яцик.
Попередження: Каплієнко, Кучеренко, Кушніренко — Будківський