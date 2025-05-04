Україна

Помилка воротаря ЛНЗ урятувала Зорю від поразки в Черкасах

Команди провели надзвичайно важкий для перегляду поєдинок, за підсумком якого ніхто не залишився задоволеним.

ЛНЗ — Зоря, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ЛНЗ — Зоря 1:1

Голи: Вантух, 47 (авт.) — Будківський, 61



ЛНЗ: Кучеренко — Муравський, Саліху (Каплієнко, 46), Дайко, Драмбаєв — Танковський (Кушніренко, 86) — Топалов (Наумець, 60), Яшарі (Макуана, 65), Тілль, Г. Пасіч — Момо (Авагімян, 46).



Зоря: Сапутін — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Мічин (Маткевич, 88), Попара, Кораблін (Антюх, 60) — Слесар (Білоцерковець, 69), Будківський, Яцик.



Попередження: Каплієнко, Кучеренко, Кушніренко — Будківський