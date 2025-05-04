Україна

Результативний удар досвідченого бомбардира допоміг Зорі зіграти внічию з ЛНЗ.

Гол у ворота ЛНЗ у виїзному поєдинку 27-го туру УПЛ-2024/25 виявився ювілейним для центрального нападника Зорі Пилипа Будківського.

ЛНЗ — Зоря 1:1 Відео голів та огляд матчу 04.05.2025

Офіційний сайт турніру повідомляє, що тепер на рахунку 33-річного капітана луганського клубу 50 голів у чемпіонаті України, 32 з яких — за Зорю. Раніше він також забивав в УПЛ за Полісся (4), Десну (11), Севастополь (2) і Маріуполь (1).

Будківський повернувся до складу "чорно-білих" у серпні 2024 року. За даними transfermarkt, у чемпіонаті України він провів уже 197 матчів, також відзначившись 13-ма асистами.

Повідомляється, що контракт Пилипа із Зорею розраховано до кінця червня 2026-го. У жовтні 2024 року він став найкращим бомбардиром Зорі в УПЛ.