Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 травня 2025 року.

У 27-му турі чемпіонату України-2024/25 у Черкасах місцевий ЛНЗ поділив очки з луганською Зорею.

Команди не порадували голами в першому таймі протистояння, але обмінялися ними в другій половині. Для підопічних Романа Григорчука це третя поспіль нічия. Вони також продовжили свою безвиграшну серію до шести поєдинків.

Далі на ЛНЗ чекає виїзний поєдинок з Оболонню (10.05), тоді як Зоря прийматиме Шахтар (09.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Зоря в рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Зоря 1:1

Голи: Вантух, 47 (авт.) — Будківський, 61



ЛНЗ: Кучеренко — Муравський, Саліху (Каплієнко, 46), Дайко, Драмбаєв — Танковський (Кушніренко, 86) — Топалов (Наумець, 60), Яшарі (Макуана, 65), Тілль, Г. Пасіч — Момо (Авагімян, 46).



Зоря: Сапутін — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Мічин (Маткевич, 88), Попара, Кораблін (Антюх, 60) — Слесар (Білоцерковець, 69), Будківський, Яцик.



Попередження: Каплієнко, Кучеренко, Кушніренко — Будківський