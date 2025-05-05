Україна

Нідерландець незадоволений суддівством.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Патрік ван Леувен розкритикував розвиток українського футболу після матчу Першої ліги проти Металіста. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "жовто-синіх".

"Є певні проблеми із розвитком футболу, але у матчі з Металістом побачив ще більше проблем в українському футболі. Я думаю, ви не сліпі та самі все бачили, що відбувалось на полі, це не розвиток футболу і я кажу не про футболістів.

Ми дуже повільно розпочали, маємо грати значно швидше. У другому таймі заграли швидше, але через помилку отримали другий гол, потім ми виправились і зрівняли рахунок, а потім розпочалось шоу", — сказав ван Леувен.

Наразі Металіст 1925 посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонської групи української Першої ліги, набравши 32 пункти після 19 зіграних турів.