Україна

Найкращий бомбардир УПЛ знову у полі зору європейських клубів.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фрейзер Флетчер.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця, який є найкращим бомбардиром УПЛ, цікавляться кілька клубів АПЛ.

Цього сезону Ванат провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до літа 2027 року.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 27 туру УПЛ.