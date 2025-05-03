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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 травня 2025 року.

Київське Динамо у матчі 27 туру української Прем'єр-ліги в гостях розгромило Інгулець (4:0).

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині автоголом відзначився Дихтярук. Через дві хвилини Шапаренко подвоїв перевагу киян.

Потім на 55 хвилині Михайленко забив третій м'яч у ворота команди з Петрово, а за дві хвилини остаточну крапку в матчі поставив найкращий бомбардир УПЛ — Ванат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Шахтар у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Динамо Київ 0:4

Голи: Дихтярук, 38 (авт.), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57.

Інгулець: Жилкін — Бенедюк (Свистун, 46), Дихтярук, Жовтенко (Малиш, 46), Катрич — Лосенко (Лісняк, 81), Гаджук — Фарасєєнко, Сад (Волохатий, 62), Могильний (П’ятов, 62) — Пушкарьов.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Д. Попов (Дячук, 72), Дубінчак — Михайленко (Бражко, 61), Шапаренко (Піхальонок, 61) — Волошин, Буяльський (Рубчинський, 84), Кабаєв (Брагару, 61) — Ванат.

Попередження: Жовтенко.