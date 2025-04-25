Українець може переїхати до Стамбулу.
Ванат в центрі, getty images
25 квітня 2025, 17:19
Стамбульський Бешикташ виявляє інтерес до нападника київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє турецьке видання Fotospor.
За інформацією джерела, найближчого літа, керівництво "орлів" може запропонувати "біло-синім" більше десяти мільйонів євро за 22-річного українця, який наразі є найкращим бомбардиром української Прем'єр ліги в сезоні-2024/25.
Видання зазначає, що Ванат хоче залишити Динамо Київ.
Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 11 мільйонів євро.
Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо К 39 матчів, забив 19 голів та віддав 8 результативних передач.
Раніше агент Ваната прокоментував трансферні чутки навколо свого клієнта.