Туреччина

Українець може переїхати до Стамбулу.

Стамбульський Бешикташ виявляє інтерес до нападника київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє турецьке видання Fotospor.

За інформацією джерела, найближчого літа, керівництво "орлів" може запропонувати "біло-синім" більше десяти мільйонів євро за 22-річного українця, який наразі є найкращим бомбардиром української Прем'єр ліги в сезоні-2024/25.

Видання зазначає, що Ванат хоче залишити Динамо Київ.

Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 11 мільйонів євро.

Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо К 39 матчів, забив 19 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше агент Ваната прокоментував трансферні чутки навколо свого клієнта.