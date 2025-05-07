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Кривбас — Лівий Берег 4:0
Голи: Кузик, 27, Твердохліб, 47, 90, Соса, 69

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 80), Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич (Луньов, 46), Вакулко (Ікенна, 72) — Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 61) — Соса (Гонсалез, 80).

Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сіднней, 81) — Косовський (Приходько, 51), Банада — Шастал (Галас, 51), Синиця (Дієго, 57), І. Когут (Войцеховський, 46) — Сухоручко.

Попередження: Ілич — І. Когут