Україна

Кривбас із дублем Твердохліба перемогою над Лівим Берегом закрутив інтригу в боротьбі за єврокубки

Одразу три команди тепер мають рівну кількість очок перед трьома заключними турами в боротьбі за четверту сходинку УПЛ.

Кривбас — Лівий Берег, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Лівий Берег 4:0

Голи: Кузик, 27, Твердохліб, 47, 90, Соса, 69



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 80), Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич (Луньов, 46), Вакулко (Ікенна, 72) — Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 61) — Соса (Гонсалез, 80).



Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сіднней, 81) — Косовський (Приходько, 51), Банада — Шастал (Галас, 51), Синиця (Дієго, 57), І. Когут (Войцеховський, 46) — Сухоручко.



Попередження: Ілич — І. Когут