Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 28 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Полісся — Динамо Київ обслуговуватиме Віталій Романов, а за систему VAR відповідатиме Денис Шурман.

Поєдинок Зоря — Шахтар довірили Олександру Шандору, якому із системою VAR допоможе Дмитро Панчишин.

На зустрічі Карпати — Олександрія буде працювати Олексій Деревінський, а з VAR — Олександр Омельченко.

УПЛ-2024/25. 28 тур

9 травня, п’ятниця

15:30. Зоря – Шахтар. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

18:00. Полісся – Динамо. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). VAR – Денис Шурман (Київська область).

10 травня, субота

13:00. Ворскла – Чорноморець. Арбітр – Клим Заброда (Київ). VAR – Роман Блавацький (Львів).

15:30. Оболонь – ЛНЗ. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). VAR – Микола Балакін (Київська обл.).

18:00. Рух – Верес. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси). VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

11 травня, неділя

13:00. Кривбас – Колос. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00. Карпати – Олександрія. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

12 травня, понеділок

15:30. Інгулець – Лівий Берег. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

Після 27 турів Динамо Київ набрало 67 очок і лідирує в УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири бали. У Шахтаря 57 очок та третій рядок.