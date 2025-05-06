Матчі відбудуться з 17 по 18 травня.
Динамо - Чорноморець, ФК Динамо Київ
06 травня 2025, 09:20
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 29 туру чемпіонату України.
Тур розпочнеться у суботу, 17 травня, з протистояння між Колосом із Ковалівки та львівськими Карпатами. У цей же час пройдуть ще чотири поєдинки.
На неділю, 18 травня, винесено три матчі за участю лідерів УПЛ – Динамо, Олександрія та Шахтар розпочнуть свої матчі о 15:30.
Також наголошується, що, розклад матчів 29 туру може бути скориговано за підсумками 28 туру.
29 тур
17 травня (субота)
Колос — Карпати 13:00
Кривбас — Оболонь 13:00
Зоря — Полісся 13:00
ЛНЗ — Ворскла 13:00
Лівий Берег — Рух 13:00
18 травня (неділя)
Олександрія — Верес 15:30
Інгулець — Шахтар 15:30
Чорноморець — Динамо 15:30
Після 27 турів Динамо очолює УПЛ, набравши 67 очок, що на чотири бали більше, ніж у Олександрії. Трійку найкращих замикає Шахтар – 57 очок.