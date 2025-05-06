Україна

Матчі відбудуться з 17 по 18 травня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 29 туру чемпіонату України.

Тур розпочнеться у суботу, 17 травня, з протистояння між Колосом із Ковалівки та львівськими Карпатами. У цей же час пройдуть ще чотири поєдинки.

На неділю, 18 травня, винесено три матчі за участю лідерів УПЛ – Динамо, Олександрія та Шахтар розпочнуть свої матчі о 15:30.

Також наголошується, що, розклад матчів 29 туру може бути скориговано за підсумками 28 туру.

29 тур

17 травня (субота)

Колос — Карпати 13:00

Кривбас — Оболонь 13:00

Зоря — Полісся 13:00

ЛНЗ — Ворскла 13:00

Лівий Берег — Рух 13:00

18 травня (неділя)

Олександрія — Верес 15:30

Інгулець — Шахтар 15:30

Чорноморець — Динамо 15:30

Після 27 турів Динамо очолює УПЛ, набравши 67 очок, що на чотири бали більше, ніж у Олександрії. Трійку найкращих замикає Шахтар – 57 очок.